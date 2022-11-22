شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، تباينًا بين الانخفاض والارتفاع بحسب متابعة تحديثات البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأظهر تحديث البنك المركزي المصري مساء الإثنين، وصول متوسط سعر صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية إلى 79.30 جنيه للشراء، 79.66 للبيع، وترصد جريدة المال أسعار الصرف في تقرير يومي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.09 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 76.40 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 76.60 جنيه للشراء، 79.57 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 77.67 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 76.68 جنيه للشراء، 79.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي: 77.24 جنيه للشراء، 79.74 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.03 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 76.01 جنيه للشراء، 79.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.87 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 76.33 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 79.36 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 74.98 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.