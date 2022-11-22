حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، ارتفاعًا في الشراء والبيع، حيث صعد الشراء 7 قروش، والبيع 11 قرشًا، بحسب تحديث البنك المركزي المصري مساء الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية 79.30 جنيه للشراء، و79.66 للبيع، وتقدم جريدة المال عرضًا يوميًا لحركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.48 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 76.69 جنيه للشراء، 79.55 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 77.48 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 75.72 جنيه للشراء، 81.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.27 جنيه للشراء، 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي: 79.38 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 79.35 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 76.43 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.12 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 77.87 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 76.04 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 76.62 جنيه للشراء، 79.55 للبيع.