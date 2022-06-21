سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21-6-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.11 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت التداولات الصباحية حفاظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حافظ سعر الدينار الكويتى على مستواه بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري صباح اليوم عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.