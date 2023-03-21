سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية سعر بلغ 100.56 جنيه للشراء، 100.93 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة الكويتية طوال الأيام الماضية تباينًا في سعر الشراء والبيع، وفي صباح اليوم تقدم جريدة المال للقراء رصدًا دقيقًا لحركة تداول الدينار الكويتي في أسواق العملات حسب المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.07 جنيه للشراء، 101.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

حقق الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الإسكندرية، سعر صرف وصل إلى 97.29 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 97.01 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

قال مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر الدينار الكويتي اليوم سجل: 98.09 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

ذكر موقع البنك الأهلي المصري، أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى 99.69 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

أوضح موقع المصرف العربي الدولي، أن سعر الدينار الكويتي بلغ 100.61 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

حدد بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية بـ95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

قدّر البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي في موقعه، بـ: 97.82 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر

أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، 100.99 للبيع، حسب تقديرات البنك التجاري الدولي.