سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في ختام التعاملات

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في ختام التعاملات البنكية اليومية أمام العملة المصرية، إلى 100.54 جنيه للشراء، 100.89 للبيع، وذلك وفق ما أفاد به موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر صرف العملة الكويتية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفي هذا التقرير تستعرض جريدة “المال” حركة صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.67 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 97.01 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

أظهر موقع بنك الإسكندرية، تسجيل الدينار الكويتي سعر: 97.28 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أوضح موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى: 98.09 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى: 96.99 جنيه للشراء، 100.86 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، 101.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى 93.48 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهر موقع البنك الأهلي الكويتي، وصول سعر الدينار الكويتي إلى: 97.82 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، إلى 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.