سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-6-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 20-6-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.41 جنيه للشراء، و 100.76 لللبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار عملة دولة الكويت وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية على مستوى الجمهورية.

حقق سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.86 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.52 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 100.20 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.14 جنيه للشرا، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.43 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 100.43 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.