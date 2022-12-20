سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-12-2022 تباين في أسعار الشراء والبيع بين الاستقرار والارتفاع مقابل الجنيه، فى بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وووفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير سجل 80.45 جنيه للشراء، و 80.43 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية للبنوك، ومواقعها الرسمية .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 76.75 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 76.03 جنيه للشراء، و 81.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري بــ 78.24 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري سجل 76.73 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

و سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 77.03 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري عرض بــ 77.76 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 80.33 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بــ 77.84 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري حقق 77.77 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ، أمام الجنيه المصري وصل إلى 76.65 جنيه للشراء، و 80.95 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري بــ 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وسعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 78.47 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري 80.46 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.