سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك في مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20-12-2022، ارتفاعًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، بمقدار بين 5 قروش إلى 10 قروش تقريبًا، مسجلًا 80.55 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية والحكومية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، 80.45 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 76.75 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي بـ 78.24 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي بـ 77.03 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، 80.33 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، سجل مستوى صرف عند: 77.77 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بـ 77.74 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 74.69 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، إلى 76.03 جنيه للشراء، و 81.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 76.63 جنيه للشراء، و 80.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 77.65 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 80.46 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 78.47 جنيه للشراء، و80.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، 77.84 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.