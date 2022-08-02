سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 يرتفع في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات، ليصل إلى 61.91 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع، حسب التحديث الأخير على موقع البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر عملة الكويت، في البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وبحسب شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 58.13 جنيه للشراء، و 62.24 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 59.12 جنيه للشراء، و 62.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 59.72 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 59.62 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري البنك التجاري الدولي، 59.95 جنيه للشراء، و 62.27 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي، 59.23 جنيه للشراء، و 65.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 60.44 جنيه للشراء، و 62.24 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية في المصرف.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 59.02 جنيه للشراء، و 62.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 58.45 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.