سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في بداية تعاملات البنوك

ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية إلى مستوى 61.62 جنيه للشراء، و 61.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، ويعتبر البنك العربي الإفريقي هو أعلى مستوى بيع حيث بلغ 64.84 جنيه وفي البنوك الأخرى يقترب من 62 جنيه، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة دولة الكويت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وفي بنك مصر وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.41 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك الخاصّة البنك التجاري الدولي: 59.70 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري عند مستوى 61.73 جنيه للشراء، و 61.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 57.80 جنيه للشراء، و 61.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 60.19 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

في حين وصل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 58.94 جنيه للشراء، و 64.84 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى قيمة بيع للدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 58.16 جنيه للشراء، و 62.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

بينما سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في “EGBANK” وصل إلى 58.77 جنيه للشراء، و 62.03 جنيه للبيع.