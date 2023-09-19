سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 19-9-2023 تباينا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، في الشراء والبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 99.87 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.63 جنيه للشراء، 99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.95 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.32 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 99.86 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.