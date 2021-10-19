سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.897 جنيه للشراء، و52.239 للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات، استقرت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد، بلغ سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وكما سجل سعر صرف العملة الكويتية جاء الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما أوضحت مستويات سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن ناحية أخرى وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي إلى مستوى 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى الجانب وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.