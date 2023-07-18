سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر اليوم الثلاثاء 18-7-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية ارتفاعًا نسبيًا، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.55 جنيه للشراء، و101.07 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول، والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.70 جنيه للشراء، و101.13 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.47 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

و سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.80 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 100.69 جنيه للشراء، و101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 97.39 جنيه للشراء، و101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و101.16 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و101.12 للبيع.