سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر متوسط سعر صرف 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع بحسب البنك المركزي المصري، وهذا السعر يأتي بالتزامن مع عودة عمل القطاع المصرفي المصري بعد انتهاء إجازة استمرت 4 أيام تخللها عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر صرف عملة دولة الكويت.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.06 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.38 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.15 جنيه للشراء، 101.33 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.68 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.