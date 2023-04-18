سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

جاء سعر

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك التجارى الدولى

اليوم الثلاثاء 18-4-2023، بنهاية أول يوم عمل عقب إجازة عيد القيامة وشم النسيم بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية عند متوسط 100.64 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع، ، وفقاً لما ورد بالتقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور بموقع البنك الإلكتروني، أمام العملة المصرية، وينشر موقع جريدة «المال» سعر عملة الكويت، المعروضة بشاشات التداول للمصارف.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

وقُدر سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى بـ 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر العملة كويتية في بنك الاستثمار العربى

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

توقف سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: عند 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

وصل سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: إلى 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية: عند 97.38 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر

سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطنى

في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: ليسجل 95.15 جنيه للشراء، و 101.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك التنمية الصناعية

وقدر سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية: بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى

وجاء سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: عند 95.63 جنيه للشراء، و 101.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة

سعر

اليوم في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.