سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

جاء سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك التجارى الدولى
سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك التجارى الدولى: 97.30 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى
وقُدر سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى بـ 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر العملة كويتية في بنك الاستثمار العربى
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
توقف سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: عند 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر
وصل سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: إلى 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية: عند 97.38 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر
سعر
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطنى
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: ليسجل 95.15 جنيه للشراء، و 101.33 للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك التنمية الصناعية
وقدر سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية: بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى
وجاء سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: عند 95.63 جنيه للشراء، و 101.18 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة
سعر