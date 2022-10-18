سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية أمام الجنيه المصري لمستوى صرف 63.27 جنيه للشراء، 63.59 للبيع، وفقًا لآخر تقرير عن البنك المركزي لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، وسجل زيادة تصل لتسع قروش في سعر البيع، وتباين سعر الشراء بالبنوك، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف عملة دولة الكويت في البنوك العاملة بمصر، وفقا لرصد شاشات التداول اللحظية بالبنوك، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 61.11 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 61.13 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 59.54 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 61.97 جنيه للشراء، و 63.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 59.54 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه عند مستوى صرف 62.47 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر في مقابل الجنيه المصري، 62.34 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني في مقابل الجنيه المصري 59.73 جنيه للشراء، و 63.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في بنك بلوم، 63.22 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه حقق 61.12 جنيه للشراء، و 65.28 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه لسعر صرف، 60.57 جنيه للشراء، و 66.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك سايب مستوى صرف 63.23 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع.