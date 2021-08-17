سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في مصر

حافظت مستويات سعر الدينار الكويتي على استقرارها مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقاً للتقرير اليومي التي تقدمة جريدة “المال”، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.925 جنيه للشراء، و52.385 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصلت سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع بفروع البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

عرضت شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما وصلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.43 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات .. وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الريال السعودي إلى مستوى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.