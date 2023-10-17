سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 17-10-2023 تباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.51 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 98.84 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.74 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.50 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه بـ 99.74 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

و سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.24 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه قدر بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.