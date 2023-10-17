سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 بنهاية التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 17-10-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وجاء متوسط عملة الدولة الكويتية 99.70 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع، كما ورد بآخر تحديث للبنك المركزي المصري للعملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المحلية.

وفيما يلي تقدم جريدة المال أسعار العملة الكويتية المتداولة بفروع البنوك المختلفة كما عرضتها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل نظيره المحلي، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل نظيره المحلي، 99.70 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل نظيره المحلي، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل نظيره المحلي، 99.47 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل نظيره المحلي، 98.80 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل نظيره المحلي، 94.24 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل نظيره المحلي، 97.73 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل نظيره المحلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل نظيره المحلي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل نظيره المحلي، 96.46 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر اليوم في المصرف المتحد، مقابل نظيره المحلي، 93.48 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.