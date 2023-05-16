سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.54 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.27 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.60 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 99.62 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.99 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم
قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.