سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تباين لسعري الشراء والبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.54 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.27 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.60 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 99.62 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.99 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.