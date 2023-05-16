سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

الكويتي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملاته البنكية، داخل فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والمنتشرة داخل الجمهورية، ليسجل متوسط سعر الصرف 100.44 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات بالسوق المصرفية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

وصلت مستويات شراء وبيع سعر

سعر عملة دولة الكويت ببنك مصر

الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي المصري إلى 99.60 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

أظهرت التعاملات المسائية داخل بنك الكويت الوطني وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري لـ 99.60 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجار الدولي

بلغت مستويات الشراء والبيع لسعر الدينار الكويتي أمام نظيرها المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرضت شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري عند مستويات بـ 99.22 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

اختتم بنك القاهرة تعاملاته على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

في ختام التعاملات يعرص مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 99.09 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في إيجي بنك

عرضت شبكة فروع إيجي بنك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي في فروع بنك المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

قدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، عند 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاءت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.