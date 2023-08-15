سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 تباينًا، مقابل العملة المحلية، في المصارف العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بختام عمليات التداول، ليصل متوسط العملة الكويتية إلى 100.23 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع طبقًا للتقرير الصادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية.

وتستعرض جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

عرض موقع بنك القاهرة على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات المسائية بقيمة: 100.40 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

طرحت شاشات التداول المنتشرة بفروع بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي بقيم: 96.97 جنيه للشراء، و100.58 للبيع ، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وأظهرت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي حول مستوياته بقيمة 100.02 جنيه للشراء، و100.26 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدم الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي بقيمة: 95.94 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في حين ثبت سعر في فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي عند: 98.09 جنيه للشراء، و100.58 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التهاملات البنكية في المصرف العربي الدولي قيمة: 100.26جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني بقيمة: 94.74 جنيه للشراء، و100.88 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وشهدت ختام التعاملات توقف سعر الدينار الكويتي ببنك التنمية الصناعية عند قيمة: 96.09 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واتاحت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري سعر بقيمة: 99.34 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.