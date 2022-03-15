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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في مصر

بنك saib يعرض السعر عند 51.84 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 9:55 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 9:55 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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أظهرت التعاملات الصباحية استقرار  سعر الدينار الكويتي اليوم  15مارس 2022 في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.539 جنيه للشراء، و51.993 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وحافظت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد، عند مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما بينت التحديثات الأخيرة استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وحافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند مستوى 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وبينت التداولات الصباحية استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية إلى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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