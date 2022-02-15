سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم، الثلاثاء 15 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخِر تحديث لها طبقًا للحصر اليومي الذى تقدمة منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي في آخر تحديث له مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

طبقا للتحديث الأخير لـ«المال» استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

سجل سعر صرف شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم فى التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما أظهر أحدث المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

نشر أحدث تقرير للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

طبقا لآخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق، حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ظلّت مستويات سعر الدينار على مستواه مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

ووفقًا لآخر تحديث للعملات العربية، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.