سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-11-2022، ببداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مستوى صرف عند: 79.18 جنيه للشراء، و 79.47 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ ومنها أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، إلى 79.10 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 76.12 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 77.39 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف عند: 75.90 جنيه للشراء، و 81.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وقدّر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، بـ 75.75 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، بـ75.41 جنيه للشراء، و 81.38 للبيع.

سعر عملة الكويت بنك سايب

أما سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، وصل مقابل الجنيه المصري، إلى 79.11 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 73.81 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في بنك الكويت الوطني عند: 74.75 جنيه للشراء، و 79.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 75.73 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ مستوى صرف عند: 76.44 جنيه للشراء، و 79.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 76.38 جنيه للشراء، و 79.30 للبيع.