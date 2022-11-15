سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري 8 قروش في سعر الشراء و6 قروش في سعر البيع، ليصل إلى 79.26 جنيه للشراء، و 79.53 للبيع، بحسب التقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 76.11 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصرى 77.05 جنيه للشراء، و 79.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 76.50 جنيه للشراء، و 79.39 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى إلى 77.55 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري بــ 76.18 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصرى، 75.47 جنيه للشراء، و 81.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في الأهلى المصرى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى 76.44 جنيه للشراء، و 79.39 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري 77.45 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه 75.79 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري إلى 75.96 جنيه للشراء، و 81.08 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري بــ 75.82 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصرى 79.17 جنيه للشراء، و 79.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه 79.17 جنيه للشراء، و 79.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مقابل الجنيه المصرى 79.10 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.