سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في مستهل التعاملات

ترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس لعام 2023 في مستهل التعاملات البنكية اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، من بينها بنوك في القطاع الحكومي وأخرى خاصة وبعضها عربي وأجنبي، وقال موقع البنك المركزي المصري إن عملة دولة الكويت سجلت أمام العملة المصرية متوسط سعر صرف 100.55 جنيه للشراء، 100.90 للبيع.

قال بنك مصر إن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 96.95 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حدد مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بـ 98.09 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

قدّر بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم بـ 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 95.03 جنيه للشراء، 101.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أشار بنك التنمية الصناعية إلى أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وصل إلى 96.09 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أوضح بنك الإسكندرية أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سجل: 97.27 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.

سعر العملة الكويتية

ذكر البنك الأهلي الكويتي أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وصل إلى: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.