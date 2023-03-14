سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 14-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة تباينا بارتفاع الشراء وانخفاض البيع، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» سجل متوسط سعر الصرف 100.52 جنيه للشراء، و100.87 جنيه للبيع، ومن خلال التقرير اليومي التالي يستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 96.95 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 97.23 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.03 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.57 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.