سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر عملة دولة الكويت إلى 99.82 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

ويرصد موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.37 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.64 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 98.97 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك سايب، 99.88 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.62 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر مستوى صرف عند: 99.87 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، فحقق مستوى صرف عند: 99.62 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.