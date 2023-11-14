سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بختام تعاملات منتصف الأسبوع

قدمت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية، تحرك سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مرتفعًا للبيع مقابل الجنيه المصري بينما ثبت سعر الشراء، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت قيمة 99.84 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار العملة الكويتية عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي جاء بقيمة: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي وصل إلى قيمة: 99.87 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة بلغ مستويات بقيمة: 99.62 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر قُدر بقيمة: 97.73 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي سجل قيمة: 95.94 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي طُرح بقيمة: 97.30 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر حقق قيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عُرض بقيمة: 96.62 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 95.63 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني بثبت عند قيمة: 94.37 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر حافظ على مستيواته بقيمة: 99.64 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري بقيمة: 98.97 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.