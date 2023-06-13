سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك المنتشرة في انحاء الجمهورية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه، على صعيد شراء وبيع العملة الكويتية في بداية التعاملات الصباحية بالمصارف العاملة بالسوق المحلية، ليصل متوسط 100.35 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف العملة الكويتية وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

حافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة في بداية التعاملات الصباحية 100.40 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر، ببداية التعاملات الصباحية إلى 100.14 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

ووصل سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه قيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الاستثمار العربي، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك بلوم مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي، عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر

اليوم فى بداية التعاملات الصباحية داخل فروع البنك الأهلى المصرى إلى : 99.46 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.