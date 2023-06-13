سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني بختام التعاملات ، مقابل العملة المصرية بقيمة: 94.78 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد
قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
ثبت سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري عند: 100.14 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه قيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
عُرض سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصري وفقا لشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 99.46 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وطُرح سعر
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
ثبت سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وقدم موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الانترنت، سعر الدينار الكويتي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وصل سعر