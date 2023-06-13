سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 تبايناً بقيم تتراوح بين 2- 8 قروش مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 100.35 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات ، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف العملة الكويتية وفقاً للمعروض بالمواقع الإلكترونية للبنوك على شبكة الإنترنت.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني بختام التعاملات ، مقابل العملة المصرية بقيمة: 94.78 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

ثبت سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري عند: 100.14 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه قيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

عُرض سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصري وفقا لشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 99.46 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطُرح سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

في البنك الأهلي الكويتي – مصر، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

ثبت سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وقدم موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الانترنت، سعر الدينار الكويتي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر

اليوم في بنك الإسكندرية بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية إلى: 97.08 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.