سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-12-2022 ببداية التعاملات بالبنوك في مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-12-2022، ببداية التعاملات البنكية في مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 80.15 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرفية المصرية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يرصد فيه أسعار صرف عملة دولة الكويت وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، 80.10 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 80.05 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، إلى 76.81 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي بـ 80.01 جنيه للشراء، و 80.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، بـ 76.09 جنيه للشراء، و 82.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي بـ 77.37 جنيه للشراء، و 80.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي بـ 77.39 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 76.35 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 76.53 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 77.62 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 78.25 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي بـ 76.41 جنيه للشراء، و 80.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى 74.48 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 76.43 جنيه للشراء، و 81.74 للبيع.