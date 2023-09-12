سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-9-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.92 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 99.75 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 99.98 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.07 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 99.98 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.98 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

أما سعر في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 100.04 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاسثتمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.