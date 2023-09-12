سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية تباين سعري الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 99.90 جنيه للشراء، و100.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.73 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، فسجل 99.06 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 96.68 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه بـ 95.94 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

وسعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 94.46 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بلغ 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.