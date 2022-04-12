سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 على نفس مستوياته المعلَنة داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية أمس، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على شاشات التداول اللحظية بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.569 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر صرف سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، على مستواه عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات الشراء والبيع للدينار الكويتي على شاشات التداولات الحظية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.