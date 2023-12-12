سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

حقق سعر اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك الأجنبية والمصرية والعربية والإسلامية المختلفة، ارتفاع طفيف بالشراء والبيع وبلغ متوسط سعر صرف وصل إلى 99.94 جنيه للشراء، و 100.29 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير المنشور على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، في التقرير اليومي التالي، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.79 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.11 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

و سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.75 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.46 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.