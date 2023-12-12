سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-12-2023 بنهاية تعاملات منتصف الأسبوع

عرضت شاشات التداول بأفرع البنوك المختلفة، تباين سعر اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه المصري، في نهاية تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت قيمة 100.04 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» لأسعار العملة الكويتية عقب جولة بين ماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بماكينات الصراف الآلي لبنك قطر الوطني الأهلي عند قيمة، 95.94 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي وفقًا لما عرضته شاشات التداول المنتشرة بأفرع بنك مصر بقيمة، 99.79 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي بموقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت قيمة، 99.11 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية قيمة، 96.75 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدمت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي سعر بقيمة، 97.30 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

طرحت ماكينات الصراف الآلي سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بقيمة، 96.99 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 94.51 جنيه للشراء، و100.67 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الدولة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 95.63 جنيه للشراء، و100.48 للبيع، بنهاية تعاملات البنوك المسائية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.