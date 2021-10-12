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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية
فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 9:00 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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حافظت مستويات سعر الدينار الكويتي، على استقرارها اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.854 جنيه للشراء، و52.314 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي على مستواها أمام الجنيه المصري إلى 48.45 جنيه للشراء، و52.21 للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية وصلت أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، إلى 49.45 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي جاء عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما حافظت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي على استقرارها عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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