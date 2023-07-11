سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 100.34 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

و سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.93 جنيه للشراء، و101.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليج، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه إلى 96.99 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري سجل 98.09 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

و سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري قدر بـ 97.17 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.24 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.53 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.