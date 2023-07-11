سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

استقرت مستويات شراء وبيع سعر اليوم الثلاثاء 11-7-2023 أمام عملة مصر المحلية في ختام التداولات المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ليصل متوسط سعر صرفه إلى 100.41 جنيه للشراء، و100.76 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعملات بالبنك الأهلي الكويتي 97.82 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات داخل بنك QNB أمام الجنيه 95.94 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي على الموقع الإلكتروني بالمصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني إلى 94.93 جنيه للشراء، و101.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض إيجي بنك سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات المصرفية عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 98.09 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر الدينار الكويتي على مستوياته المعلنة ببنك CIB على الموقع الإلكتروني عند 97.30 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر بختام التعاملات داخل بنك الإسكندرية، عند مستويات 97.17 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك مصر، عند مستويات 100.21 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم على شاشات البنك الأهلي المصري إلى 99.52 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.