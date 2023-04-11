سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
قدّر البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي بـ: 97.30 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى: 100.40 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.19 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.
سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي
قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بـ: 98.09 جنيه للشراء، 100.94 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان إلى: 96.99 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
ذكر موقع البنك المصري الخليجي أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى: 95.63 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.93 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.92 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
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