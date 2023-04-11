سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية، 100.46 جنيه للشراء، 100.85 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في حركة التداول عبر موقع البنك المركزي المصري، والذي يعرض بشكل يومي حركة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المحلية، وهذا التقرير تنشره جريدة المال بشكل دوري يومي على مدار اليوم مستعرضة حركة صرف العملة الكويتية في البنوك.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدّر البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي بـ: 97.30 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى: 100.40 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.19 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بـ: 98.09 جنيه للشراء، 100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان إلى: 96.99 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

ذكر موقع البنك المصري الخليجي أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى: 95.63 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.93 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.92 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى: 97.82 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.