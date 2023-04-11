سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم الثلاثاء 11-4-2023، وسجل متوسط 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع، في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية، بحسب التقرير اليومي بمتوسطات التداول للعملات الأجنبية والعربية الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقع البنك الإلكتروني، ويرصد موقع «المال» سعر تداول عملة الدولة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظي وبالمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

قُدر سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك كريدي اجريكول، مقابل العملة المصرية: بـ 99.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة كويتية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: 100.55 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل العملة المصرية: 97.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، مقابل العملة المصرية: بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: إلى 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية: 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: 95.63 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عُرض سعر الدينار الكويتى في الإسكندرية، مقابل العملة المصرية: بـ 97.19 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري

تباين سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ليسجل 99.57 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سجل سعر

اليوم فى أمام العملة المصرية بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.