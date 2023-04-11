سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباين سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول
قُدر سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك كريدي اجريكول، مقابل العملة المصرية: بـ 99.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر العملة كويتية في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: 100.55 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سجل سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل العملة المصرية: 97.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي
جاء سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، مقابل العملة المصرية: بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: إلى 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
بلغ سعر
سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
شهد سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: 95.63 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
عُرض سعر الدينار الكويتى في الإسكندرية، مقابل العملة المصرية: بـ 97.19 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري
تباين سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ليسجل 99.57 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سجل سعر