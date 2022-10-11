سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مستوى صرف: 63.17 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع، تزامنًا مع بداية التعاملات البنكية اليومية في الثلاثاء 11-10-2022 داخل البنك المركزي، وكان قد شهد سعر الصرف انخفاضًا أمس بنهاية التعاملات بمقدار 5 قروش للشراء و11 قرشًا للبيع، في المركزي، وفقًا لمتوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف عملة الكويت بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 60.44 جنيه للشراء، 66.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي: 61.91 جنيه للشراء، 63.44 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 61.02 جنيه للشراء، 63.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 60.74 جنيه للشراء، 65.51 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف مقابل الجنيه: 63.09 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 59.59 جنيه للشراء، 63.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحدّ مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 59.48 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 62.28 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مستوى صرف في البنك الأهلي المصري: 60.99 جنيه للشراء، 63.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك سايب عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 63.16 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية مستوى صرف مقابل الجنيه: 59.43 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 60.94 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.