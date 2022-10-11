سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-10-2022 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري انخفاضا في أسعار سعر الصرف، ووصل إلي 63.25 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف اليوم، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة الكويت طبقا للشاشات اللحظية بالبنوك والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي 61.97 جنيه للشراء، و63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري سعر صرف 59.54 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، إلى 61.12 جنيه للشراء، و65.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، سعر صرف 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري مستوى صرف 63.16 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى سعر صرف، 62.34 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 63.16 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 59.43 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، في البنك المصرى الخليجى، 60.49 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري سعر صرف 61.06 جنيه للشراء، و63.45 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 61.08 جنيه للشراء، و 63.45 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر صرف 62.47 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ، مقابل الجنيه المصري، 63.16 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.