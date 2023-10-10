سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الثلاثاء 10-10-2023 تحركًا في مقابل الجنيه المصري مرتفعًا ببداية التعاملات البنكية، بالبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 99.77 جنيه للشراء، و100.09 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.55 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.89 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

و سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.31 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 99.79 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.