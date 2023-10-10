سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-10-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية

حقق سعر اليوم الثلاثاء 10-10-2023 ارتفاعًا، مقابل الجنيه المصري، شراء وبيع بنهاية التعاملات المصرفية، في البنوك المصرية والأجنبية العاملة بسوق المال.

وسجل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويتية قيمة 99.71 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية على موقعه الإلكتروني.

ويرصد موقع جريدة «المال» على شبكة الإنترنت خلال التقرير التالي أسعار عملة الكويتي كما جاءت بشاشات التداول قبل الإغلاق.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 99.79 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.55 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.88 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.31 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.