سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك

سجل سعر اليوم الثلاثاء 1-8-2023، انخفاضًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي حققت عملة دولة الكويت 100.28 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع، وتستعرض بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة الكويت بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، 100.11 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.42 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 97.05 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ي بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، بلغ مستوى صرف عند: 94.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وسجل سعر في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.