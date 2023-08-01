سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 ببداية التعاملات بالبنوك في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-8-2023، انخفاضًا في بداية التعاملات الصباحية العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات.

وتستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.14 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «saib»

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 100.37 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.50 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 97.08 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 100.37 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 100.40 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.88 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.