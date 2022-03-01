سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

لليوم الثاني الدينار يحافظ على مستواه

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 على مستواه بشبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخِر تحديث لها طبقًا للحصر اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية، استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى على مستواه مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات أمس استقر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار صرف الدينار الكويتي على مستواها أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم وجاءت عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي على أسعار الخميس مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

واستقرت مستويات سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وبلغ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.